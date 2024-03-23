Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье – прогноз на 24 марта

В воскресенье, 24 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура будет от 2 до 4 градусов тепла, днем – от 11 до 13 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем – от 9 до 14 градусов со знаком «плюс».