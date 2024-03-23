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Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье – прогноз на 24 марта

Общество 20:31   23.03.2024
Виктория Яковенко
Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье – прогноз на 24 марта Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 24 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура будет от 2 до 4 градусов тепла, днем – от 11 до 13 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем – от 9 до 14 градусов со знаком «плюс».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 24 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки. Днем без существенных осадков.".