Машина загорелась на АЗС в Харькове (видео)
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Патрульные полицейские тушили автомобиль, который пылал прямо на АЗС.
«Нам поступил вызов о пожаре на улице Малопанасовский въезд. Патрульные оперативно прибыли на место. Инспекторы Николай Семикрас, Алексей Дайнека и Дмитрий Слюсарь использовали автомобильные огнетушители и вместе с сотрудником автозаправки потушили пожар», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области о событиях минувшего вечера.
В результате пожара никто не пострадал. Вскоре на место прибыли сотрудники ГСЧС, которые расправились с огнем окончательно.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АЗС, новости Харькова, патрульная полиция, пожары;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские тушили автомобиль, который пылал прямо на АЗС".