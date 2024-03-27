Машина загорелась на АЗС в Харькове (видео)

Патрульные полицейские тушили автомобиль, который пылал прямо на АЗС.

«Нам поступил вызов о пожаре на улице Малопанасовский въезд. Патрульные оперативно прибыли на место. Инспекторы Николай Семикрас, Алексей Дайнека и Дмитрий Слюсарь использовали автомобильные огнетушители и вместе с сотрудником автозаправки потушили пожар», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области о событиях минувшего вечера.

В результате пожара никто не пострадал. Вскоре на место прибыли сотрудники ГСЧС, которые расправились с огнем окончательно.