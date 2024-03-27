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Машина загорелась на АЗС в Харькове (видео)

Происшествия 09:17   27.03.2024
Оксана Горун
Машина загорелась на АЗС в Харькове (видео) Скриншот

Патрульные полицейские тушили автомобиль, который пылал прямо на АЗС.

«Нам поступил вызов о пожаре на улице Малопанасовский въезд. Патрульные оперативно прибыли на место. Инспекторы Николай Семикрас, Алексей Дайнека и Дмитрий Слюсарь использовали автомобильные огнетушители и вместе с сотрудником автозаправки потушили пожар», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области о событиях минувшего вечера.

В результате пожара никто не пострадал. Вскоре на место прибыли сотрудники ГСЧС, которые расправились с огнем окончательно.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 09:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские тушили автомобиль, который пылал прямо на АЗС".