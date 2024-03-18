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Горящий автомобиль погасили копы в Харькове (видео)

Общество 17:14   18.03.2024
Оксана Якушко
Горящий автомобиль погасили копы в Харькове (видео)

Три копа посреди проезжей части в Харькове помогли потушить огонь в автомобиле, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

На днях патрульные Артем Махота, Вадим Выговский и Дмитрий Воронцов увидели автомобиль Ford, из-под капота которого вырывалось пламя. Водитель пытался самостоятельно потушить разгорающийся пожар.

Не теряя времени, полицейские бросились на помощь и с помощью огнетушителя погасили огонь.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 17:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три копа посреди проезжей части в Харькове помогли потушить огонь в автомобиле, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".