Горящий автомобиль погасили копы в Харькове (видео)

Три копа посреди проезжей части в Харькове помогли потушить огонь в автомобиле, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

На днях патрульные Артем Махота, Вадим Выговский и Дмитрий Воронцов увидели автомобиль Ford, из-под капота которого вырывалось пламя. Водитель пытался самостоятельно потушить разгорающийся пожар.

Не теряя времени, полицейские бросились на помощь и с помощью огнетушителя погасили огонь.