Горящий автомобиль погасили копы в Харькове (видео)
Три копа посреди проезжей части в Харькове помогли потушить огонь в автомобиле, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
На днях патрульные Артем Махота, Вадим Выговский и Дмитрий Воронцов увидели автомобиль Ford, из-под капота которого вырывалось пламя. Водитель пытался самостоятельно потушить разгорающийся пожар.
Не теряя времени, полицейские бросились на помощь и с помощью огнетушителя погасили огонь.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: автомобиль, коп, машина, огнетушитель, патрульная полиция Харьковской области, пожары, полицейский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три копа посреди проезжей части в Харькове помогли потушить огонь в автомобиле, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".