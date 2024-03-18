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Палаючу автівку загасили копи у Харкові (відео)

Суспільство 17:14   18.03.2024
Оксана Якушко
Палаючу автівку загасили копи у Харкові (відео)

Три копи посеред проїжджої частини у Харкові допомогли загасити вогонь в автомобілі, повідомила Патрульна поліція Харківської області. 

Днями патрульні Артем Махота, Вадим Вигівський та Дмитро Воронцов побачили автомобіль Ford, з-під капота якого йшло полумʼя. Водій намагався самотужки загасити вогонь, який почав розгоратися.

Не гаючи часу, поліціянти кинулися на допомогу і вогнегасником погасили вогонь.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три копа посреди проезжей части в Харькове помогли потушить огонь в автомобиле, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".