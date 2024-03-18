Палаючу автівку загасили копи у Харкові (відео)

Три копи посеред проїжджої частини у Харкові допомогли загасити вогонь в автомобілі, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Днями патрульні Артем Махота, Вадим Вигівський та Дмитро Воронцов побачили автомобіль Ford, з-під капота якого йшло полумʼя. Водій намагався самотужки загасити вогонь, який почав розгоратися.

Не гаючи часу, поліціянти кинулися на допомогу і вогнегасником погасили вогонь.