Палаючу автівку загасили копи у Харкові (відео)
Три копи посеред проїжджої частини у Харкові допомогли загасити вогонь в автомобілі, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
Днями патрульні Артем Махота, Вадим Вигівський та Дмитро Воронцов побачили автомобіль Ford, з-під капота якого йшло полумʼя. Водій намагався самотужки загасити вогонь, який почав розгоратися.
Не гаючи часу, поліціянти кинулися на допомогу і вогнегасником погасили вогонь.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: автомобиль, коп, машина, огнетушитель, патрульная полиция Харьковской области, пожежа, полицейский, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три копа посреди проезжей части в Харькове помогли потушить огонь в автомобиле, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".