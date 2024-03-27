Машина спалахнула на АЗС у Харкові (відео)

Патрульні поліціянти гасили автомобіль, який палав просто на АЗС.

“Нам надійшов виклик про пожежу на вулиці вʼїзд Малопанасівський. Патрульні оперативно прибули на місце. Інспектори Микола Семикрас, Олексій Дайнека та Дмитро Слюсар використали автомобільні вогнегасники та разом зі співробітником автозаправки загасили пожежу“, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області про події вечора.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Незабаром на місце прибули співробітники ДСНС, які остаточно розправилися з вогнем.