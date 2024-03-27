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Светофор не работал: в Харькове сбили 13-летнего мальчика на самокате

Происшествия 11:36   27.03.2024
Виктория Яковенко
Светофор не работал: в Харькове сбили 13-летнего мальчика на самокате

В Харькове под колеса авто «Hyundai» попал школьник.

Авария произошла 25 марта в 18:00 на улице Гвардейцев Широнинцев. Водитель автомобиля «Hyundai» совершил наезд на 13-летнего мальчика. Школьник на самокате выехал на пешеходный переход. Светофор не работал, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали. Следователи начали досудебное расследование.

Всего за прошедшие сутки в Харьковской области произошло 13 ДТП, в результате которых восемь человек получили травмы, отметили правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове под колеса авто «Hyundai» попал школьник.".