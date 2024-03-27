Светофор не работал: в Харькове сбили 13-летнего мальчика на самокате
В Харькове под колеса авто «Hyundai» попал школьник.
Авария произошла 25 марта в 18:00 на улице Гвардейцев Широнинцев. Водитель автомобиля «Hyundai» совершил наезд на 13-летнего мальчика. Школьник на самокате выехал на пешеходный переход. Светофор не работал, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали. Следователи начали досудебное расследование.
Всего за прошедшие сутки в Харьковской области произошло 13 ДТП, в результате которых восемь человек получили травмы, отметили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 11:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове под колеса авто «Hyundai» попал школьник.".