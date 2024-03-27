Світлофор не працював: у Харкові збили 13-річного хлопця на самокаті
У Харкові під колеса авто «Hyundai» потрапив школяр.
Аварія сталася 25 березня о 18:00 на вулиці Гвардійців Широнінців. Водій автомобіля «Hyundai» скоїв наїзд на 13-річного хлопця. Школяр на самокаті виїхав на пішохідний перехід. Світлофор не працював, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Постраждалого з численними травмами шпиталізували. Слідчі розпочали досудове розслідування.
Загалом минулої доби на Харківщині сталося 13 ДТП, внаслідок яких вісім людей отримали травми, зазначили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 11:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під колеса авто «Hyundai» потрапив школяр.".