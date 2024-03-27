Світлофор не працював: у Харкові збили 13-річного хлопця на самокаті

У Харкові під колеса авто «Hyundai» потрапив школяр.

Аварія сталася 25 березня о 18:00 на вулиці Гвардійців Широнінців. Водій автомобіля «Hyundai» скоїв наїзд на 13-річного хлопця. Школяр на самокаті виїхав на пішохідний перехід. Світлофор не працював, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждалого з численними травмами шпиталізували. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Загалом минулої доби на Харківщині сталося 13 ДТП, внаслідок яких вісім людей отримали травми, зазначили правоохоронці.