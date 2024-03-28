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Дизайнер из Харькова Андре Тан провел успешный показ мод в Лос-Анджелесе

Мир 16:13   28.03.2024
Оксана Якушко
Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan
Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan
Показ мод в Лос-Анжелесе Фото: Фейсбук Andre Tan Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan
Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan
Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan
Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan
Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan Показ мод в Лос-Анджелесе Фото: Фейсбук Andre Tan

По словам модельера, его показ «Los Angeles Fashion Week» трижды могли отменить.

Один из самых успешных дизайнеров Украины Андре Тан, родившийся и выросший в Харьковской области, принял участие в показе мод на Los Angeles Fashion Week. Событие он назвал самым стрессовым показом в своей жизни.

«Такого еще не было в моей практике – я был убежден, что мой показ на Los Angeles Fashion Week не состоится… он был на грани срыва трижды! Во-первых, за 2 часа до показа нам сообщили, что в нашем украинском блоке будет перуанский дизайнер (да, да – вы все правильно прочитали). Конечно, мы все украинские дизайнеры, которые должны были представлять свои коллекции, отказались участвовать, если это будет так. Но, к счастью, нам удалось отстоять свое право открывать этот день и никаких перуанских дизайнеров не было в нашем блоке», — рассказал Андре Тан.

Затем дизайнер столкнулся с тем, что у него не было нужного количества моделей. Но благодаря большому украинскому комьюнити в Лос-Анджелесе смогли найти украинские модели за 2 часа до показа.

«Перед показом мы показали трехминутное видео об Украине, которое тронуло всех до слез. И все показы украинских дизайнеров были очень эмоциональными, и в зале царила настоящая магия! И все это нам удалось воплотить именно благодаря нашему 🇺🇦 единству и поддержке! Продвигаем наше украинское вместе!» – рассказал Андре Тан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 16:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По словам модельера, его показ «Los Angeles Fashion Week» трижды могли отменить.".