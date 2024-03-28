Дизайнер з Харкова Андре Тан провів успішний показ мод у Лос-Анджелесі
За словами модельєра , його показ на “Los Angeles Fashion Week” тричі могли скасувати.
Один із найуспішніших дизайнерів України Андре Тан, який народився та виріс на Харківщині, взяв участь у показі мод на Los Angeles Fashion Week. Подію він назвав найстресовішим показом у власному житті.
«Такого ще не було у моїй практиці — я був переконаний, що мій показ на Los Angeles Fashion Week не відбудеться…він був на грані зриву тричі! По-перше, за 2 години до показу нам повідомили, що в нашому українському блоці буде перуанський дизайнер ( так, так – ви все правильно прочитали). Звичайно, ми, всі українські дизайнери, які повинні були представляти свої колекції, відмовилися брати участь, якщо це буде так. Але на щастя нам вдалося відстояти своє право відкривати цей день і ніяких перуанських дизайнерів не було у нашому блоці», – розповів Андре Тан.
Потім дизайнер зіткнувся з тим, що він не мав потрібної кількості моделей. Але завдяки великому українському ком’юніті у Лос-Анджелесі змогли зібрати українських моделей за 2 години до показу.
«Перед показом ми показали трихвилинне відео про Україну, яке зворушило всіх до сліз. І усі покази українських дизайнерів були дуже емоційними і в залі панувала справжня магія! І все це нам вдалося втілити саме завдяки нашій 🇺🇦 єдності та підтримці! Просуваємо наше українське разом!» – розповів Андре Тан.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: Андре Тан, дизайнер, Лос-Анджелес, модельер, показ мод, сша, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 16:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За словами модельєра , його показ на “Los Angeles Fashion Week” тричі могли скасувати.".