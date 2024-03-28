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В Харькове взялись за ремонт ступенек на Университетской горке (фото)

Общество 21:00   28.03.2024
Елена Нагорная
В Харькове взялись за ремонт ступенек на Университетской горке (фото) Фото: Харьковский горсовет

За неделю коммунальщики укрепили 30 ступенек на Университетской горке в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказали в мэрии, аварийность устраняют работники СКП «Харьковзеленстрой».

Работы продолжаются. Проход для пешеходов не ограничивали.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю коммунальщики укрепили 30 ступенек на Университетской горке в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.".