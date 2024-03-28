В Харькове взялись за ремонт ступенек на Университетской горке (фото)

За неделю коммунальщики укрепили 30 ступенек на Университетской горке в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказали в мэрии, аварийность устраняют работники СКП «Харьковзеленстрой».

Работы продолжаются. Проход для пешеходов не ограничивали.



Фото: Харьковский горсовет