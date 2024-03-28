В Харькове взялись за ремонт ступенек на Университетской горке (фото)
Фото: Харьковский горсовет
За неделю коммунальщики укрепили 30 ступенек на Университетской горке в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.
Как рассказали в мэрии, аварийность устраняют работники СКП «Харьковзеленстрой».
Работы продолжаются. Проход для пешеходов не ограничивали.
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, ремонт, ступеньки, университетская горка, Харьков, Харьковзеленстрой;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю коммунальщики укрепили 30 ступенек на Университетской горке в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.".