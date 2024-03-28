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У Харкові взялися за ремонт сходинок на Університетській гірці (фото)

Суспільство 21:00   28.03.2024
Олена Нагорна
У Харкові взялися за ремонт сходинок на Університетській гірці (фото)

За тиждень комунальники зміцнили 30 сходинок на Університетській гірці у Харкові, повідомляє пресслужба міськради.

Як розповіли у мерії, аварійність усувають працівники СКП “Харківзеленбуд”.

Роботи тривають. Прохід для пішоходів не обмежували.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень комунальники зміцнили 30 сходинок на Університетській гірці у Харкові".