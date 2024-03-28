У Харкові взялися за ремонт сходинок на Університетській гірці (фото)
За тиждень комунальники зміцнили 30 сходинок на Університетській гірці у Харкові, повідомляє пресслужба міськради.
Як розповіли у мерії, аварійність усувають працівники СКП “Харківзеленбуд”.
Роботи тривають. Прохід для пішоходів не обмежували.
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, ремонт, ступеньки, университетская горка, Харків, Харьковзеленстрой;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень комунальники зміцнили 30 сходинок на Університетській гірці у Харкові".