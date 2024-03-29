В центре Харькова снова можно почитать книги: открылся шкаф буккросинга (фото)

В Центральном парке в Харькове после зимы открылся шкаф буккросинга.

Почитать книги, которые оставили другие посетители можно с сегодняшнего дня, отметили в пресс-службе парка.

«Напомню правила: вы приносите книги в хорошем состоянии, которые хотели бы оставить другим. Вместо этого берете почитать любую книгу из шкафа. Потом возвращаете и берете новую. Но помните, что забирать 10 книг за раз — по меньшей мере, не вежливо», — говорится в сообщении.