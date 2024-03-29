В центре Харькова снова можно почитать книги: открылся шкаф буккросинга (фото)
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
В Центральном парке в Харькове после зимы открылся шкаф буккросинга.
Почитать книги, которые оставили другие посетители можно с сегодняшнего дня, отметили в пресс-службе парка.
«Напомню правила: вы приносите книги в хорошем состоянии, которые хотели бы оставить другим. Вместо этого берете почитать любую книгу из шкафа. Потом возвращаете и берете новую. Но помните, что забирать 10 книг за раз — по меньшей мере, не вежливо», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буккросинг, книги, парк, Харьков, шкаф;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке в Харькове после зимы открылся шкаф буккросинга.".