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В центре Харькова снова можно почитать книги: открылся шкаф буккросинга (фото)

Общество 14:48   29.03.2024
Виктория Яковенко
В центре Харькова снова можно почитать книги: открылся шкаф буккросинга (фото) Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

В Центральном парке в Харькове после зимы открылся шкаф буккросинга.

Почитать книги, которые оставили другие посетители можно с сегодняшнего дня, отметили в пресс-службе парка.

«Напомню правила: вы приносите книги в хорошем состоянии, которые хотели бы оставить другим. Вместо этого берете почитать любую книгу из шкафа. Потом возвращаете и берете новую. Но помните, что забирать 10 книг за раз — по меньшей мере, не вежливо», — говорится в сообщении.

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Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке в Харькове после зимы открылся шкаф буккросинга.".