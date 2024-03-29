У центрі Харкова знову можна почитати книжки: відкрилась шафа буккросингу

У Центральному парку в Харкові після зими відкрилася шафа буккросингу.

Почитати книжки, які залишили інші відвідувачі можна відсьогодні, зазначили у пресслужбі парку.

«Нагадаю правила: ви приносите книжки в гарному стані, які хотіли б залишити для інших. Натомість берете почитати будь-яку книжку з шафи. Згодом повертаєте та берете нову. Але пам’ятайте, що забирати 10 книжок за раз – щонайменше не ввічливо», – йдеться у повідомленні.