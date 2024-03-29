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У центрі Харкова знову можна почитати книжки: відкрилась шафа буккросингу

Суспільство 14:48   29.03.2024
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова знову можна почитати книжки: відкрилась шафа буккросингу Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

У Центральному парку в Харкові після зими відкрилася шафа буккросингу.

Почитати книжки, які залишили інші відвідувачі можна відсьогодні, зазначили у пресслужбі парку.

«Нагадаю правила: ви приносите книжки в гарному стані, які хотіли б залишити для інших. Натомість берете почитати будь-яку книжку з шафи. Згодом повертаєте та берете нову. Але пам’ятайте, що забирати 10 книжок за раз – щонайменше не ввічливо», – йдеться у повідомленні.

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Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку в Харкові після зими відкрилася шафа буккросингу.".