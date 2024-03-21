Незвичайні шпаківні з’явилися в Центральному парку Харкова (відео)
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Шпаківні в Центральному парку розвісили до Всесвітнього дня Землі.
” Це не звичайні такі собі шпаківні. Минулого року їх розфарбували та прикрасили діти військовослужбовців, що відвідували наш парк”, – повідомили в пресслужбі Центрального парку.
Відео: пресслужба Центрального парку Харкова
Раніше в парку інформували, що на всіх алеях вже працюють озеленювачі.
“Роботи в них багато. Треба вичесати газони, підрізати дерева, підстригти кущі, підготувати клумби. І вже за кілька тижнів Центральний парк уквітчається на радість харків’янам“, – прокоментували у пресслужбі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шпаківні в Центральному парку розвісили до Всесвітнього дня Землі".