Незвичайні шпаківні з’явилися в Центральному парку Харкова (відео)

Шпаківні в Центральному парку розвісили до Всесвітнього дня Землі.

” Це не звичайні такі собі шпаківні. Минулого року їх розфарбували та прикрасили діти військовослужбовців, що відвідували наш парк”, – повідомили в пресслужбі Центрального парку.

Відео: пресслужба Центрального парку Харкова

Раніше в парку інформували, що на всіх алеях вже працюють озеленювачі.

“Роботи в них багато. Треба вичесати газони, підрізати дерева, підстригти кущі, підготувати клумби. І вже за кілька тижнів Центральний парк уквітчається на радість харків’янам“, – прокоментували у пресслужбі.