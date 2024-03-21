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Незвичайні шпаківні з’явилися в Центральному парку Харкова (відео)

Репортаж 11:21   21.03.2024
Оксана Горун
Незвичайні шпаківні з’явилися в Центральному парку Харкова (відео) Скриншот

Шпаківні в Центральному парку розвісили до Всесвітнього дня Землі.

” Це не звичайні такі собі шпаківні. Минулого року їх розфарбували та прикрасили діти військовослужбовців, що відвідували наш парк”, – повідомили в пресслужбі Центрального парку.

Відео: пресслужба Центрального парку Харкова

Раніше в парку інформували, що на всіх алеях вже працюють озеленювачі.

Роботи в них багато. Треба вичесати газони, підрізати дерева, підстригти кущі, підготувати клумби. І вже за кілька тижнів Центральний парк уквітчається на радість харків’янам“, – прокоментували у пресслужбі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шпаківні в Центральному парку розвісили до Всесвітнього дня Землі".