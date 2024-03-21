Необычные скворечники появились в Центральном парке Харькова (видео)
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Скворечники в Центральном парке развесили ко Всемирному дню Земли.
«Это не обычные скворечники. В прошлом году их раскрасили и украсили дети военнослужащих, которые посещали наш парк», — сообщили в пресс-службе Центрального парка.
Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова
Ранее в парке информировали, что на всех аллеях уже работают озеленители.
«Работы у них много. Надо вычесать газоны, подрезать деревья, подстричь кусты, подготовить клумбы. И уже через несколько недель Центральный парк расцветет на радость харьковчанам», — прокомментировали в пресс-службе.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скворечники в Центральном парке развесили ко Всемирному дню Земли".