Необычные скворечники появились в Центральном парке Харькова (видео)

Скворечники в Центральном парке развесили ко Всемирному дню Земли.

«Это не обычные скворечники. В прошлом году их раскрасили и украсили дети военнослужащих, которые посещали наш парк», — сообщили в пресс-службе Центрального парка.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

Ранее в парке информировали, что на всех аллеях уже работают озеленители.

«Работы у них много. Надо вычесать газоны, подрезать деревья, подстричь кусты, подготовить клумбы. И уже через несколько недель Центральный парк расцветет на радость харьковчанам», — прокомментировали в пресс-службе.