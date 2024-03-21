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Необычные скворечники появились в Центральном парке Харькова (видео)

Общество 11:21   21.03.2024
Оксана Горун
Необычные скворечники появились в Центральном парке Харькова (видео) Скриншот

Скворечники в Центральном парке развесили ко Всемирному дню Земли.

«Это не обычные скворечники. В прошлом году их раскрасили и украсили дети военнослужащих, которые посещали наш парк», — сообщили в пресс-службе Центрального парка.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

Ранее в парке информировали, что на всех аллеях уже работают озеленители.

«Работы у них много. Надо вычесать газоны, подрезать деревья, подстричь кусты, подготовить клумбы. И уже через несколько недель Центральный парк расцветет на радость харьковчанам», — прокомментировали в пресс-службе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скворечники в Центральном парке развесили ко Всемирному дню Земли".