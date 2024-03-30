Апрельская погода: прогноз на 31 марта по Харькову и области

Воскресенье, 31 марта, в Харькове и области будет не менее теплым, чем суббота.

«30-31 марта будет как апрель!» — написала в прогнозе синоптик Наталья Диденко. И не ошиблась: суббота в Харькове и области выдалась необыкновенно теплой.

Таким же, по оценкам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, будет и воскресенье, 31 марта.

В Харькове погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ветер — юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем 19 — 21º тепла.

По области дела с облачностью, осадками и ветром будут обстоять так же. А температура будет: ночью 4 — 9° тепла, днем 17 — 22º тепла.

«Первое похолодание: во вторник в западных областях, в среду, 3 апреля, в большинстве областей Украины, — прогнозирует Диденко. — А пока – март готовит прекрасное солнце и тепло на субботу-воскресенье».