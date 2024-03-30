Апрельская погода: прогноз на 31 марта по Харькову и области
Воскресенье, 31 марта, в Харькове и области будет не менее теплым, чем суббота.
«30-31 марта будет как апрель!» — написала в прогнозе синоптик Наталья Диденко. И не ошиблась: суббота в Харькове и области выдалась необыкновенно теплой.
Таким же, по оценкам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, будет и воскресенье, 31 марта.
В Харькове погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ветер — юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем 19 — 21º тепла.
По области дела с облачностью, осадками и ветром будут обстоять так же. А температура будет: ночью 4 — 9° тепла, днем 17 — 22º тепла.
«Первое похолодание: во вторник в западных областях, в среду, 3 апреля, в большинстве областей Украины, — прогнозирует Диденко. — А пока – март готовит прекрасное солнце и тепло на субботу-воскресенье».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: весна, диденко, новости Харькова, погода, прогноз, тепло, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воскресенье, 31 марта, в Харькове и области будет не менее теплым, чем суббота.".