Live
  • Сб 30.03.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Апрельская погода: прогноз на 31 марта по Харькову и области

Общество 20:20   30.03.2024
Оксана Горун
Апрельская погода: прогноз на 31 марта по Харькову и области Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Воскресенье, 31 марта, в Харькове и области будет не менее теплым, чем суббота.

«30-31 марта будет как апрель!» — написала в прогнозе синоптик Наталья Диденко. И не ошиблась: суббота в Харькове и области выдалась необыкновенно теплой.

Таким же, по оценкам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, будет и воскресенье, 31 марта.

В Харькове погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ветер — юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем 19 — 21º тепла.

По области дела с облачностью, осадками и ветром будут обстоять так же. А температура будет: ночью 4 — 9° тепла, днем 17 — 22º тепла.

«Первое похолодание: во вторник в западных областях, в среду, 3 апреля, в большинстве областей Украины, — прогнозирует Диденко. — А пока – март готовит прекрасное солнце и тепло на субботу-воскресенье».

Читайте также: Клумбы в Харькове: многолетники начали высаживать коммунальщики (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Главные новости Харькова 30 марта: серия ДТП, авиаудары, ситуация со светом
Главные новости Харькова 30 марта: серия ДТП, авиаудары, ситуация со светом
30.03.2024, 19:35
Взрыв раздался в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях
Взрыв раздался в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях
30.03.2024, 10:13
Будут пограничные бои — Мусиенко о вероятном сценарии «наступления на Харьков»
Будут пограничные бои — Мусиенко о вероятном сценарии «наступления на Харьков»
30.03.2024, 17:11
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
30.03.2024, 19:28
Апрельская погода: прогноз на 31 марта по Харькову и области
Апрельская погода: прогноз на 31 марта по Харькову и области
30.03.2024, 20:20

Новости по теме:

12:11
Как может измениться ситуация под Купянском с наступлением весны – Евлаш
11:11
Метеорологическая весна пришла на Харьковщину – синоптики
22:40
День сурка на Харьковщине: прогноз на весну и будет ли Тимка IV (сюжет)
11:39
Весна наступит через шесть недель — прогноз харьковского сурка Тимки III
19:41
Институт цвета Рantone выбрал главный оттенок 2024 года и палитру весны-2024

Вы читали новость: «Апрельская погода: прогноз на 31 марта по Харькову и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воскресенье, 31 марта, в Харькове и области будет не менее теплым, чем суббота.".