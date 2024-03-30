Квітнева погода: прогноз на 31 березня по Харкову та області
Неділя, 31 березня, в Харкові та області буде не менш теплою, ніж субота.
“30-31 березня буде як квітень!” – написала в прогнозі синоптикиня Наталка Діденко. І не помилилася: субота в Харкові та області видалася надзвичайно теплою.
Такою самою, за оцінками Харківського регіонального центру з гідрометеорології, буде й неділя, 31 березня.
У Харкові буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря: вночі 6 – 8° тепла, вдень 19 – 21° тепла.
По області хмарність, опади та вітер будуть такими самими. А температура буде: вночі 4-9° тепла, вдень 17-22° тепла.
“Перше похолодання: у вівторок у західних областях, у середу, 3 квітня, у більшості областей України, – прогнозує Діденко. – А поки що – березень готує прекрасне сонце і тепло на суботу-неділю”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: весна, диденко, новини Харкова, погода, прогноз, тепло, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неділя, 31 березня, в Харкові та області буде не менш теплою, ніж субота".