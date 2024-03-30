Интенсивность боевых действий под Купянском существенно уменьшилась — ГВА

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе и на фронте под Купянском.

«Если мы говорим об интенсивности боевых действий на линии столкновения, то она существенно уменьшилась благодаря нашим ребятам, нашим Вооруженным силам, фактически каждый день уничтожающим живую силу и технику противника. Видя интенсивность, мы понимаем, что враг даже иногда не успевает доукомплектовывать свои подразделения, чтобы пытаться совершать очередные штурмовые действия», — отметил Беседин.

При этом обстрелы города продолжаются. Буквально накануне днем «прилет» был по центральной части Купянска.

«Вчера в обеденное время был артиллерийский обстрел центра города Купянска. Это административное здание, где работали люди и работают люди постоянно, оказывают помощь жителям. Прямое попадание в здание. Слава Богу, никто не пострадал, быстро починили все повреждения», — отметил начальник городской военной администрации.

По его данным, несмотря на прифронтовое положение Купянской громады, в ней работает вся критическая инфраструктура: есть свет, газ и вода.

«У нас сейчас не применяются отключения света почасовые – это единственный район, не испытавший отключений и не имеющий графика», — уточнил Беседин.

По его данным, в громаде остаются 7,5 тысячи жителей, из них более 3,5 тысячи живут в самом Купянске. В городе 218 детей, и вопрос их принудительной эвакуации актуален.