Интенсивность боевых действий под Купянском существенно уменьшилась — ГВА
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе и на фронте под Купянском.
«Если мы говорим об интенсивности боевых действий на линии столкновения, то она существенно уменьшилась благодаря нашим ребятам, нашим Вооруженным силам, фактически каждый день уничтожающим живую силу и технику противника. Видя интенсивность, мы понимаем, что враг даже иногда не успевает доукомплектовывать свои подразделения, чтобы пытаться совершать очередные штурмовые действия», — отметил Беседин.
При этом обстрелы города продолжаются. Буквально накануне днем «прилет» был по центральной части Купянска.
«Вчера в обеденное время был артиллерийский обстрел центра города Купянска. Это административное здание, где работали люди и работают люди постоянно, оказывают помощь жителям. Прямое попадание в здание. Слава Богу, никто не пострадал, быстро починили все повреждения», — отметил начальник городской военной администрации.
По его данным, несмотря на прифронтовое положение Купянской громады, в ней работает вся критическая инфраструктура: есть свет, газ и вода.
«У нас сейчас не применяются отключения света почасовые – это единственный район, не испытавший отключений и не имеющий графика», — уточнил Беседин.
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По его данным, в громаде остаются 7,5 тысячи жителей, из них более 3,5 тысячи живут в самом Купянске. В городе 218 детей, и вопрос их принудительной эвакуации актуален.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе и на фронте под Купянском".