Live
  • Сб 30.03.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Интенсивность боевых действий под Купянском существенно уменьшилась — ГВА

Происшествия 09:40   30.03.2024
Оксана Горун
Интенсивность боевых действий под Купянском существенно уменьшилась — ГВА Скриншот

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе и на фронте под Купянском.

«Если мы говорим об интенсивности боевых действий на линии столкновения, то она существенно уменьшилась благодаря нашим ребятам, нашим Вооруженным силам, фактически каждый день уничтожающим живую силу и технику противника. Видя интенсивность, мы понимаем, что враг даже иногда не успевает доукомплектовывать свои подразделения, чтобы пытаться совершать очередные штурмовые действия», — отметил Беседин.

При этом обстрелы города продолжаются. Буквально накануне днем «прилет» был по центральной части Купянска.

«Вчера в обеденное время был артиллерийский обстрел центра города Купянска. Это административное здание, где работали люди и работают люди постоянно, оказывают помощь жителям. Прямое попадание в здание. Слава Богу, никто не пострадал, быстро починили все повреждения», — отметил начальник городской военной администрации.

По его данным, несмотря на прифронтовое положение Купянской громады, в ней работает вся критическая инфраструктура: есть свет, газ и вода.

«У нас сейчас не применяются отключения света почасовые – это единственный район, не испытавший отключений и не имеющий графика», — уточнил Беседин.

Читайте также: Принудительную эвакуацию из двух громад Купянщины завершили: вывезли 159 детей

По его данным, в громаде остаются 7,5 тысячи жителей, из них более 3,5 тысячи живут в самом Купянске. В городе 218 детей, и вопрос их принудительной эвакуации актуален.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 30 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 30 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба
30.03.2024, 08:34
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Сегодня 30 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 марта: какой праздник и день в истории
30.03.2024, 06:00
Главные новости 29.03: Сырский о «наступлении» на Харьков, график облэнерго
Главные новости 29.03: Сырский о «наступлении» на Харьков, график облэнерго
29.03.2024, 23:02
Ночью атаковали ракетами, БПЛА, 6 сел под авиаударами на Харьковщине — Генштаб
Ночью атаковали ракетами, БПЛА, 6 сел под авиаударами на Харьковщине — Генштаб
30.03.2024, 07:25
Интенсивность боевых действий под Купянском существенно уменьшилась — ГВА
Интенсивность боевых действий под Купянском существенно уменьшилась — ГВА
30.03.2024, 09:40

Новости по теме:

14:32
Интенсивность штурмов на Купянщине уменьшилась — Беседин о ситуации в городе
20:12
Собери дрон, передай ВСУ и получи компенсацию — новый проект на Харьковщине
13:53
Удар по многоэтажке в Купянске: в доме никто не жил – начальник ГВА
21:27
Родители 225 детей Купянска написали отказы от эвакуации — начальник ГВА
09:53
Вопрос принудительной эвакуации стоит и в отношении Купянска — начальник ГВА

Вы читали новость: «Интенсивность боевых действий под Купянском существенно уменьшилась — ГВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе и на фронте под Купянском".