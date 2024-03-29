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Принудительную эвакуацию из двух громад Купянщины завершили: вывезли 159 детей

Общество 11:10   29.03.2024
Виктория Яковенко
Принудительную эвакуацию из двух громад Купянщины завершили: вывезли 159 детей

Из Ольховатской и Великобурлукской громад на Харьковщине в рамках принудительной эвакуации вывезли 159 детей.

«Учитывая тяжелую ситуацию по Купянскому направлению, я имею в виду те населенные пункты, которые находятся близко к линии фронта, там эвакуация принудительным способом, можно сказать, что завершена. И дальше проходит там обязательная ситуация из 57 населенных пунктов», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Ольховатской и Великобурлукской громад на Харьковщине в рамках принудительной эвакуации вывезли 159 детей.".