Примусову евакуацію з двох громад Куп’янщини завершили: вивезли 159 дітей

Із Вільхуватської та Великобурлуцької громад на Харківщині в межах примусової евакуації вивезли 159 дітей.

«Враховуючи важку ситуацію по Куп’янському напрямку, я маю на увазі ті населені пункти, які знаходяться близько до лінії фронту, там евакуація в примусовий спосіб, можна сказати, що завершена. І надалі проходить там обов’язкова ситуація із 57 населених пунктів», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

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