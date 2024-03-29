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Примусову евакуацію з двох громад Куп’янщини завершили: вивезли 159 дітей

Суспільство 11:10   29.03.2024
Вікторія Яковенко
Примусову евакуацію з двох громад Куп’янщини завершили: вивезли 159 дітей

Із Вільхуватської та Великобурлуцької громад на Харківщині в межах примусової евакуації вивезли 159 дітей.

«Враховуючи важку ситуацію по Куп’янському напрямку, я маю на увазі ті населені пункти, які знаходяться близько до лінії фронту, там евакуація в примусовий спосіб, можна сказати, що завершена. І надалі проходить там обов’язкова ситуація із 57 населених пунктів», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із Вільхуватської та Великобурлуцької громад на Харківщині в межах примусової евакуації вивезли 159 дітей.".