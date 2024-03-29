Примусову евакуацію з двох громад Куп’янщини завершили: вивезли 159 дітей
Із Вільхуватської та Великобурлуцької громад на Харківщині в межах примусової евакуації вивезли 159 дітей.
«Враховуючи важку ситуацію по Куп’янському напрямку, я маю на увазі ті населені пункти, які знаходяться близько до лінії фронту, там евакуація в примусовий спосіб, можна сказати, що завершена. І надалі проходить там обов’язкова ситуація із 57 населених пунктів», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із Вільхуватської та Великобурлуцької громад на Харківщині в межах примусової евакуації вивезли 159 дітей.".