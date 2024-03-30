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Інтенсивність бойових дій під Куп’янськом суттєво зменшилася – МВА

Події 09:40   30.03.2024
Оксана Горун
Інтенсивність бойових дій під Куп’янськом суттєво зменшилася – МВА

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті та на фронті під Куп’янськом.

Якщо ми кажемо про інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, то вона суттєво зменшилася завдяки нашим хлопцям і дівчатам, нашим Збройним силам, які фактично кожного дня нищать живу силу противника, техніку противника. І бачачи інтенсивність, ми розуміємо, що ворог навіть інколи на встигає доукомплектовувати свої підрозділи“, – зазначив Беседін.

При цьому обстріли міста тривають. Буквально напередодні вдень “приліт” був по центральній частині Куп’янська.

Вчора в обідній час був артилерійський обстріл саме центру міста Куп’янська. Це адміністративна будівля, де працювали люди та працюють люди постійно, здійснюють допомогу мешканцям. Пряме влучання в будівлю. Дякувати, ніхто не постраждав, швидко полагодили всі пошкодження“, – зазначив начальник міської військової адміністрації.

За його даними, попри прифронтове становище Куп’янської громади, у ній працює вся критична інфраструктура: є світло, газ та вода.

“У нас зараз не застосовуються відключення світла погодинні – це єдиний район, який не зазнав відключень і не має графіка”, – уточнив Беседін.

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За його даними, в громаді залишаються 7,5 тисячі жителів, з них понад 3,5 тисячі живуть у самому Куп’янську. У місті 218 дітей, і питання їхньої примусової евакуації актуальне.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті та на фронті під Куп’янськом".