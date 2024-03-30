Інтенсивність бойових дій під Куп’янськом суттєво зменшилася – МВА

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті та на фронті під Куп’янськом.

“Якщо ми кажемо про інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, то вона суттєво зменшилася завдяки нашим хлопцям і дівчатам, нашим Збройним силам, які фактично кожного дня нищать живу силу противника, техніку противника. І бачачи інтенсивність, ми розуміємо, що ворог навіть інколи на встигає доукомплектовувати свої підрозділи“, – зазначив Беседін.

При цьому обстріли міста тривають. Буквально напередодні вдень “приліт” був по центральній частині Куп’янська.

“Вчора в обідній час був артилерійський обстріл саме центру міста Куп’янська. Це адміністративна будівля, де працювали люди та працюють люди постійно, здійснюють допомогу мешканцям. Пряме влучання в будівлю. Дякувати, ніхто не постраждав, швидко полагодили всі пошкодження“, – зазначив начальник міської військової адміністрації.

За його даними, попри прифронтове становище Куп’янської громади, у ній працює вся критична інфраструктура: є світло, газ та вода.

“У нас зараз не застосовуються відключення світла погодинні – це єдиний район, який не зазнав відключень і не має графіка”, – уточнив Беседін.

За його даними, в громаді залишаються 7,5 тисячі жителів, з них понад 3,5 тисячі живуть у самому Куп’янську. У місті 218 дітей, і питання їхньої примусової евакуації актуальне.