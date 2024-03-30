Коктейль «Мечта педофила» от бара в Харькове: омбудсмнен открыл производство

Бар «Вне зоны», недавно открывшийся в Харькове, уже скандально известен на всю Украину. Причина — в оскорбительных и провокационных названиях коктейлей, из которых состоит все барное меню.

«Мечта педофила», «Унижение», «Инцест», «Проститутка», «Изнасилованный», «Медовая с*чка» — это неполный набор названий, которые показались смешными и креативными хозяевам бара «Вне зоны» в Харькове. Это меню до сих пор опубликовано в Instagram бара — даже когда он оказался в центре всеукраинского скандала. Первыми на непристойное меню отреагировали общественные активисты, журналисты и блогеры.

«Такие шутки никогда не будут приемлемы в цивилизованном обществе, независимо от обстоятельств — это мирное время или война», — сказала в комментарии «Суспільне. Культура» журналистка и активистка «Гендера в деталях» Евгения Дышлева.

Блоггер и музыкант Мария Тучка (известная как ТУЧА) обратилась в полицию. Она подчеркнула, что после известных случаев изнасилований на оккупированных территориях и историй, где виновники оправдываются длиной юбки жертвы или количеством алкоголя в ее крови, она считает, что такие истории не должны вызывать смех. А безразличие к подобным «шуткам» может привести к безразличию к реальным жизненным историям.

Также в полицию, а кроме того, — в Госпродпотребслужбу обратились журналисты харьковских медиа «Накипило» и «Люк». Заявление они подали 20 марта, сообщила представитель Института массовой информации в Харьковской области Юлия Напольская. В заявлениях указали на обнаружение рекламы, которая содержит признаки дискриминации и распространяется на носителях наружной рекламы, а также на странице заведения в Instagram. Это, по мнению заявителей нарушает часть 1 статьи 8 Закона Украины «О рекламе».

На ситуацию уже отреагировал уполномоченный по правам человека. Омбудсмен открыл производство по делам о нарушении прав и свобод человека и гражданина, утвержденного приказом Уполномоченного. Об этом сообщила в комментарии «Суспільне. Культура» правозащитница и эксперт общественной организации «Девушки» Ольга Новак. Она обращалась к омбудсмену и Госпродпотребслужбе с жалобой.

В самом же баре на возмущенные комментарии под их меню в Instagram изначально реагировали в хамской манере. По мере нарастания скандала, там все же сообщили: «Перегнули с названием «Мрія П*дофіла» и «Зґв*лтований» – согласны. Работаем над самым быстрым решением этого вопроса. Признаем свой прокол. Принесем искренние извинения людям, которых могли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО оскорбить».

Однако следом за извинениями в том же сообщении заявили, что не будут «танцевать под дудку всех обиженных жизнью» и «извиняться перед мохнатыми «королевами» (читайте псевдо-феминистками)». Кроме того, на странице скандального заведения заверили, что не намерены закрывать бар или же полностью менять его меню.