Коктейль “Мрія педофіла” від бару в Харкові: омбудсмен відкрив провадження

Бар “Поза зоною”, який нещодавно відкрився в Харкові, вже скандально відомий на всю Україну. Причина – в образливих та провокаційних назвах коктейлів, з яких складається все барне меню.

“Мрія педофіла”, “Приниження”, “Інцест”, “Повія”, “Зґвалтований”, “Медова с*чка” – це неповний набір назв, які здалися смішними та креативними власникам бару “Поза зоною” у Харкові. Це меню досі опубліковане в інстаграмі бару – навіть коли він опинився у центрі всеукраїнського скандалу. Першими на непристойне меню відреагували громадські активісти, журналісти та блогери.

“Такі жарти ніколи не будуть прийнятними у цивілізованому суспільстві, незалежно від обставин — чи це мирний час, чи війна”, — сказала в коментарі “Суспільне. Культура” журналістка та активістка “Гендеру в деталях” Євгенія Дишлева.

Блогерка та музикантка Марія Тучка (відома як ТУЧА) звернулася до поліції. Вона наголосила, що після відомих випадків зґвалтувань на окупованих територіях та історій, де винуватців виправдовують довжиною спідниці жертви або кількістю алкоголю в її крові, вона вважає, що такі історії не повинні викликати сміх. А байдужість до подібних “жартів” може призвести до байдужості до реальних життєвих історій.

Також до поліції, а крім того, до Держпродспоживслужби звернулися журналісти харківських медіа “Накипіло” та “Люк”. Заяву вони подали 20 березня, повідомила представниця Інституту масової інформації в Харківській області Юлія Напольська. У заявах вказали на виявлення реклами, що містить ознаки дискримінації та поширюється на носіях зовнішньої реклами, а також на сторінці закладу в інстаграмі. Це, на думку заявників, порушує частину 1 статті 8 Закону України “Про рекламу”.

На ситуацію вже відреагував уповноважений із прав людини. Омбудсмен відкрив провадження у справах про порушення прав і свобод людини та громадянина. Про це повідомила у коментарі “Суспільне. Культура” правозахисниця та експертка громадської організації “Дівчата” Ольга Новак. Вона зверталася до омбудсмена та Держпродспоживслужби зі скаргою.

У самому барі на обурені коментарі під їхнім меню в інстаграмі спочатку реагували в хамській манері. У міру наростання скандалу, там все ж таки повідомили: “Перегнули з назвою “Мрія П*дофіла” та “Зґв*лтований” – згодні. Працюємо над найшвидшим вирішенням цього питання. Визнаємо свій прокол. Принесемо щирі вибачення людям, яких могли ДІЙСНО образити”.

Проте слідом за вибаченнями в тому ж повідомленні заявили, що не будуть “плясати під дудку всіх ображених життям” і “вибачатися перед мохнатими “королевами” (читайте псевдофеміністками)”. Крім того, на сторінці скандального закладу запевнили, що не мають наміру закривати бар або повністю змінювати його меню.