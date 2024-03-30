Ночью атаковали ракетами, БПЛА, 6 сел под авиаударами на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 марта сообщил о ситуации на фронте и обстрелах, которые совершают российские террористы.
Ночью россияне вновь атаковали Украину, применив «шахеды» и ракеты, — сообщил Генштаб ВСУ. Воздушные силы ВСУ уточнили: враг ударил по Донецкой области четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400. Также страну атаковали беспилотники, вылетевшие из Крыма.
«Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА «Shahed-136/131″, девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей», — отметил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
По Харьковской области в течение суток наносили авиаудары. Под ними оказались населенные пункты: Бочковое, Успеновка, Хрипуны, Изюмское, Зыбино и Лиман.
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Армия РФ нанесла по Украине 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершила 98 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийским огнем были 120 населенных пунктов.
На фронте зафиксировали 72 боевых столкновения.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному пункту управления, одному средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов», — перечислили в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 марта сообщил о ситуации на фронте и обстрелах, которые совершают российские террористы".