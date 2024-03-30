Вночі атакували ракетами, БПЛА, 6 сіл під авіаударами на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 березня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли, які здійснюють російські терористи.

Вночі росіяни знову атакували Україну, застосувавши “шахеди” та ракети, повідомив Генштаб ЗСУ. Повітряні сили ЗСУ уточнили: ворог ударив по Донецькій області чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400. Також країну атакували безпілотники, які вилетіли з Криму.

“Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей”, – зазначив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

По Харківщині протягом доби наносили авіаудари. Під ними опинилися населені пункти: Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман.

Армія РФ завдала по Україні 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснила 98 обстрілів з РСЗВ. Під артилерійським вогнем було 120 населених пунктів.

На фронті зафіксували 72 бойові зіткнення.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному пункту управління, одному засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерії окупантів”, – перерахували в Генштабі.