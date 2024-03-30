Live
  • Сб 30.03.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Вночі атакували ракетами, БПЛА, 6 сіл під авіаударами на Харківщині – Генштаб

Події 07:25   30.03.2024
Оксана Горун
Вночі атакували ракетами, БПЛА, 6 сіл під авіаударами на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 березня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли, які здійснюють російські терористи.

Вночі росіяни знову атакували Україну, застосувавши “шахеди” та ракети, повідомив Генштаб ЗСУ. Повітряні сили ЗСУ уточнили: ворог ударив по Донецькій області чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400. Також країну атакували безпілотники, які вилетіли з Криму.

“Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей”, – зазначив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

По Харківщині протягом доби наносили авіаудари. Під ними опинилися населені пункти: Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман.

Читайте також: Головні новини 29.03: Сирський про “наступ” на Харків, графік обленерго

Армія РФ завдала по Україні 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснила 98 обстрілів з РСЗВ. Під артилерійським вогнем було 120 населених пунктів.

На фронті зафіксували 72 бойові зіткнення.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному пункту управління, одному засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерії окупантів”, – перерахували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 30 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 30 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
30.03.2024, 08:34
Вночі атакували ракетами, БПЛА, 6 сіл під авіаударами на Харківщині – Генштаб
Вночі атакували ракетами, БПЛА, 6 сіл під авіаударами на Харківщині – Генштаб
30.03.2024, 07:25
Новий графік погодинних відключень світла в Харкові та області з 1 по 7 квітня
Новий графік погодинних відключень світла в Харкові та області з 1 по 7 квітня
29.03.2024, 16:18
Сьогодні 30 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 березня: яке свято та день в історії
30.03.2024, 06:00
Головні новини 29.03: Сирський про “наступ” на Харків, новий графік обленерго
Головні новини 29.03: Сирський про “наступ” на Харків, новий графік обленерго
29.03.2024, 23:02
Аварійні відключення світла застосували ввечері на Харківщині: причини
Аварійні відключення світла застосували ввечері на Харківщині: причини
29.03.2024, 21:59

Новини за темою:

15:49
Європейці вірять, що у війні переможе РФ, але далі допомагатимуть Україні – VA
14:37
Держдеп США радить Зеленському говорити правду про війну – Politico
12:42
Україні потрібні системи “Петріот” – Зеленський
11:54
Сирський сказав, що буде, якщо росіяни спробують піти на Харків
10:32
Харків стане для росіян фатальним містом – Сирський

Ви читали новину: «Вночі атакували ракетами, БПЛА, 6 сіл під авіаударами на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 07:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 березня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли, які здійснюють російські терористи".