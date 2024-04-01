Жара — до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля

Во вторник, 2 апреля, в Харькове и области осадки не прогнозируют.

В Харькове ночная температура составит от 10 до 12 градусов тепла, днем — от 23 до 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 22 до 27.

Ветер южный, 7 — 12 м/с, днем порывы до 15 — 20 м/с.