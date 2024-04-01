Live
  • Пн 01.04.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39
  • EUR 42.16

Жара — до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля

Общество 21:24   01.04.2024
Елена Нагорная
Жара — до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 2 апреля, в Харькове и области осадки не прогнозируют.

В Харькове ночная температура составит от 10 до 12 градусов тепла, днем — от 23 до 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 22 до 27.

Ветер южный, 7 — 12 м/с, днем порывы до 15 — 20 м/с.

Читайте также: Пыль из Африки добралась до Украины: харьковчан предупреждают о сильном ветре

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 1.04: взрыв, ситуация со светом, горела многоэтажка
Главные новости Харькова 1.04: взрыв, ситуация со светом, горела многоэтажка
01.04.2024, 21:35
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
01.04.2024, 22:08
Взрыв, который слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
Взрыв, который слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
01.04.2024, 11:32
Жара — до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля
Жара — до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля
01.04.2024, 21:24
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Трое оккупантов застрелили в спину пенсионера на Харьковщине — дело в суде
Трое оккупантов застрелили в спину пенсионера на Харьковщине — дело в суде
01.04.2024, 22:54

Новости по теме:

11:22
Дождливый апрель на Харьковщине: осадков выпало более 200% от месячной нормы
14:18
Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в апреле 2023 года
12:12
История успеха одной из первых харьковских рок-групп из уст ее участника (фото, видео)
17:31
С 1 апреля в Украине стартует Программа медицинских гарантий

Вы читали новость: «Жара — до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 21:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 2 апреля, в Харькове и области осадки не прогнозируют.".