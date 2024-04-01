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Спека – до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 2 квітня

Суспільство 21:24   01.04.2024
Олена Нагорна
Спека – до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 2 квітня

У вівторок, 2 квітня, у Харкові та області опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла, вдень – від 23 до 25, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 тепла, вдень – від 22 до 27.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 21:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 2 квітня, у Харкові та області опади не прогнозують".