Спека – до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 2 квітня
У вівторок, 2 квітня, у Харкові та області опади не прогнозують.
У Харкові нічна температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла, вдень – від 23 до 25, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 тепла, вдень – від 22 до 27.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: апрель, погода, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 2 квітня, у Харкові та області опади не прогнозують".