Спека – до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 2 квітня

У вівторок, 2 квітня, у Харкові та області опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла, вдень – від 23 до 25, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 тепла, вдень – від 22 до 27.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с.