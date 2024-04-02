Почему еще есть «частная граница» в Харьковской области во время войны — ВВС

На третьем году полномасштабной войны с РФ значительная часть украинских земель возле границы, в том числе и на Харьковщине, до сих пор находится в руках бизнесменов и местных жителей. Десятилетиями чиновники заявляли, что решают эту проблему, но до сих пор территория приграничья полностью так и не принадлежит государству. В Харьковской области некоторые участки у границы принадлежат известному бизнесмену Вадиму Слюсареву, сообщает BBC Украина.

В феврале-марте 2024 года украинские власти активно взялись за строительство оборонительных фортификаций. Но новые реалии обнажили старую проблему – наличие частных земель вдоль украинских границ.

Что такое «частная граница»

Протяженность сухопутной украинской границы – 5368 километров. Почти 2 тысячи километров – с РФ ,еще более тысячи – с Беларусью. К приграничным землям относятся еще и земли шириной 30 — 50 м вдоль границы, а у границы с Россией и Беларусью — шириной до 2 км.

Но так произошло, что большая часть этих земель в предыдущие годы оказалась в частной собственности. Это происходило практически при всех правительствах и президентах. Какие-то решения впоследствии обжаловали, на какие-то – закрывали глаза, но постепенно проблема «частной границы» приобрела общегосударственный характер.

Несмотря на сельскохозяйственное предназначение этих земель, их владельцы не всегда занимались там огородничеством. Так, в 2015 году стало известно, что на Закарпатье вдоль границы с Венгрией полноценно функционирует «частная граница». Земельные участки на линии границы общей протяженностью около 150 км (для сравнения – протяженность границы с Венгрией 137 километров) были оформлены на разных владельцев как земли сельскохозяйственного назначения. Конечно, на них никто не сеял кукурузу – это были пункты передержки контрабанды. Начиная от сигарет, оружия и наркотиков – заканчивая нелегальными мигрантами.

Украинские пограничники не имели доступа к этим участкам. «Частники там установили наблюдательные вышки, где действовала практически параллельная силовая структура, которая работала не на государство, а на собственника земель. Часто там происходили конфликты с пограничниками, или сами пограничники за взятки начинали работать на них», — рассказывает пограничник Сергей.

И хотя все те участки принадлежали официально разным людям, это большое хозяйство правоохранители приписывали «королю контрабанды» Аттиле Горвату по прозвищу «Доки». Его подозревали в контроле за нелегальными потоками из Закарпатья в Венгрию.

В ноябре 2017 года украинские силовики организовали против него грандиозную спецоперацию. «Доки» задерживали эффектно – с вертолетами, вооруженным спецназом и публичностью в украинских СМИ. В отношении него начали уголовное расследование, в 2019 году дело передали в суд, хотя Аттила Горват так и не оказался за решеткой. В апреле 2020 года он погиб в ДТП – разбился на трассе Киев-Чоп под Ровно. Земли, контролируемые «Доки», вернули государству.

Частные участки Слюсарева в Дергачевском районе

Еще один скандал касается «частной границы» на противоположной части Украины – в Харьковской области. Здесь контроль за территориями возле КПП «Гоптовка» в Дергачевском районе приписывают бизнесмену, бывшему начальнику управления внутренней безопасности Государственной пограничной службы Вадиму Слюсареву.

Ряд СМИ называли Слюсарева «теневым куратором» штаба президента Владимира Зеленского в Харьковской области, а также сообщали, что нынешние его фирмы фигурировали в расследованиях по контрабанде. И хотя бизнесмен до сих пор не является членом партии «Слуга народа», он действительно появлялся на совместных мероприятиях команды Зеленского в Харькове во время предвыборной кампании.

В 2021 году издание Kyiv Post и Проект, ссылаясь на декларации румынской таможни, сообщили, что фирмы, владельцем которых впоследствии стал Слюсарев, долгое время занимались контрабандой китайских сигарет в страны Евросоюза. По данным журналистов, две украинские компании – ООО Duty Free Odesa и ООО Travel Retail Ukraine, – совладельцем которых является Слюсарев, импортировали в Украину сигареты китайского бренда Regina.

Правоохранители занимались этим делом, но факт причастности самого Слюсарева к незаконным действиям следствие так и не установило.

Сам Слюсарев все эти обвинения в свой адрес отрицает. Он подал иск против журналистов и в конце прошлого года выиграл по этому делу. Суд первой инстанции признал информацию о причастности Слюсарева к контрабанде недостоверной. Журналисты-авторы этого расследования подали апелляцию, рассмотрение которой продолжается.

Что касается приграничных земель, то Слюсарев не отрицает, что имеет такие участки. Его адвокат Елена Бардина сообщила BBC Украина, что ее клиент действительно является владельцем земель возле государственной границы на Харьковщине. Две его фирмы (ООО «Фронтера» и ООО «Тиера») владеют территорией в Дергачевском районе, которые использовались для хозяйственной деятельности.

Но, отмечает юрист, с началом полномасштабной войны указанные земельные участки оказались фактически в эпицентре боевых действий, размещаемые там заведения разрушены, а владелец – Вадим Слюсарев – доступа к ним не имеет.

А еще Слюсарев настаивает, что государство не обращалось к нему по поводу передачи этих участков.

Елена Бардина уверяет: никакие государственные органы, в том числе и пограничная служба, не обращались к владельцам земель по этим приграничным территориям. «В случае наличия такой потребности компании не будут иметь никаких возражений и готовы обеспечивать со своей стороны любое необходимое содействие государству», – сообщила юрист.

Сколько земель в частных руках

Сегодня проблема «частной границы» приобретает еще более острое значение. После летнего контрнаступления, не давшего ожидаемых результатов, украинские власти затеяли масштабное строительство оборонительных сооружений в приграничных, в частности на севере и востоке, чтобы сорвать возможные агрессивные планы РФ.

На строительство качественных бетонных систем фортификаций и инженерных заграждений в 2024 году правительство выделило 20 млрд гривен. К этим работам привлекли все регионы страны, в них принимают участие как гражданские, так и военные структуры.

Еще до полномасштабного вторжения в августе 2021 года СНБО на своем заседании поручил Кабмину провести инвентаризацию земель вдоль границы и передать их в постоянное пользование пограничникам. Владельцам этих участков должны были предложить продать земли государству, а в случае несогласия принудительно изъять. Но с тех пор практически ничего не поменялось.

По состоянию на март 2024 года необходимо отвести более 23 тысяч гектаров земли у границы. Но выполнена эта работа только на 25%.

«В соответствии с письмами областных военных администраций, меры по выкупу и принудительному отчуждению земельных участков в 2022 году не проводились в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и отсутствием финансирования из государственного бюджета Украины», — сообщили ВВС в ведомстве. Не велись эти работы и в 2023 году.

Самая сложная ситуация как раз с частными землями на границе. «Наибольшим непростым вопросом остаются находящиеся в частной собственности участки, поскольку это ограничивает возможность их использования в интересах охраны и защиты государственной границы», — объясняет спикер пограничного ведомства Андрей Демченко.

На частной земле без разрешения владельца невозможно устанавливать инженерные заграждения и сооружения, прокладывать дороги для пограничных нарядов, размещать средства контроля и наблюдения.

Что с этим делать

Точку в этой «вечной» проблеме должен поставить закон, принятый 24 февраля 2023 года. Его внесли 40 депутатов Рады во главе с бывшим пограничником Восточного управления, а ныне депутатом от «Слуги народа» Юрием Здебским. Их инициатива была проста и максимально эффективна в теории – на время войны землю для нужд пограничников можно забирать без разрешения землепользователей.

Казалось бы, украинские пограничники получили в свои руки все необходимые инструменты, чтобы взять под контроль пограничные земли шириной 2 км на востоке и севере (на границе с Россией и Беларусью) и 30-50 м – на западе. Но на практике оказалось не все так просто.

«Этим законом мы закрыли границу», – уверяет ВВС Здебский. Он уверен, что после отмены военного положения частные земли вернутся своим владельцам. «Кончится война – отдадут им эти территории, зароют окопы и будут себе там сажать все, что хотят».

Но не всюду ситуация спокойная. По данным ВВС Украина, в некоторых регионах уже зафиксированы случаи споров владельцев земельных участков с военнослужащими, возводящими оборонительные фортификации.

С «особенно несговорчивыми» землевладельцами уже работает прокуратура. По некоторым данным, она получила непубличное указание от власти активизировать этот вопрос еще в конце прошлого года. В последнее время новости об изъятии приграничных земель стали все чаще появляться на сайтах региональных прокуратур.

К примеру, Харьковская областная прокуратура сообщила 11 марта, что через суд добилась возвращения к госсобственности 24,3 гектара, а 14 марта — еще 16 гектаров земель, расположенных вдоль украинско-российской границы.