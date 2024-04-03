Семь детей забрали у матери на Харьковщине (фото)

Полиция и специалисты службы по делам детей Южненского городского совета изъяли детей у матери, которая злоупотребляет алкоголем.

«Полицейские Харьковщины обнаружили многодетную женщину, ненадлежаще исполняющую свои родительские обязанности. 38-летняя мать злоупотребляет алкогольными напитками, отказывается от принудительного лечения и оставила без попечения и уход своих семерых детей», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, в семье — пять девочек от трех до 13 лет и два мальчика: одному — год, второму — пять.

«Дети остаются без присмотра, в доме неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания», — отметили в ГУНП.

Сейчас детей забрали из семьи и поместили в больницу. Их здоровью ничего не угрожает.