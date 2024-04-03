Сімох дітей забрали в матері на Харківщині (фото)

Поліція та спеціалісти служби у справах дітей Південної міської ради вилучили дітей у матері, яка зловживає алкоголем.

“Поліцейські Харківщини виявили багатодітну жінку, яка неналежно виконує свої батьківські обов’язки. 38-річна матір зловживає алкогольними напоями, відмовляється від примусового лікування та залишила без піклування та догляду свої сімох дітей”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліції, в родині – п’ять дівчаток від трьох до 13 років і двоє хлопчиків: одному – рік, іншому – п’ять.

“Діти залишаються без догляду, у помешканні незадовільні санітарно-гігієнічні умови проживання”, – зазначили в ГУНП.

Нині дітей забрали із родини та помістили до лікарні. Їхньому здоров’ю нічого не загрожує.