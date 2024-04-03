Сімох дітей забрали в матері на Харківщині (фото)
Поліція та спеціалісти служби у справах дітей Південної міської ради вилучили дітей у матері, яка зловживає алкоголем.
“Поліцейські Харківщини виявили багатодітну жінку, яка неналежно виконує свої батьківські обов’язки. 38-річна матір зловживає алкогольними напоями, відмовляється від примусового лікування та залишила без піклування та догляду свої сімох дітей”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією поліції, в родині – п’ять дівчаток від трьох до 13 років і двоє хлопчиків: одному – рік, іншому – п’ять.
“Діти залишаються без догляду, у помешканні незадовільні санітарно-гігієнічні умови проживання”, – зазначили в ГУНП.
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Нині дітей забрали із родини та помістили до лікарні. Їхньому здоров’ю нічого не загрожує.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 11:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та спеціалісти служби у справах дітей Південної міської ради вилучили дітей у матері, яка зловживає алкоголем".