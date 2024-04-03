В Харькове и части области возможен дождь — прогноз погоды на 4 апреля
Фото: Василий Голосный
В четверг, 4 апреля, на Харьковщине ночью без осадков. Днем в Харькове и на севере области возможен кратковременный дождь.
В Харькове ночная температура составит от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 тепла, днем — от 13 до 18.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 21:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 4 апреля, на Харьковщине ночью без осадков. Днем в Харькове и на севере области возможен кратковременный дождь".