В Харькове и части области возможен дождь — прогноз погоды на 4 апреля

В четверг, 4 апреля, на Харьковщине ночью без осадков. Днем в Харькове и на севере области возможен кратковременный дождь.

В Харькове ночная температура составит от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 тепла, днем — от 13 до 18.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.

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