Новый температурный рекорд зафиксирован в Харькове

В Харькове вчера, 2 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +25,3°С.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

📋 Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1947 году и составлял +23,6°С.

В Харькове 1 апреля зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +24,5°С. Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2013 году и составила +22,7 градуса.