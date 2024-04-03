Новый температурный рекорд зафиксирован в Харькове
В Харькове вчера, 2 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +25,3°С.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
📋 Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1947 году и составлял +23,6°С.
В Харькове 1 апреля зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +24,5°С. Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2013 году и составила +22,7 градуса.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 16:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 2 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +25,3°С.".