Новий температурний рекорд зафіксували у Харкові

У Харкові сьогодні, 2 квітня, зафіксували новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +25,3°С.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

📋 Попередній максимум температури було зафіксовано у 1947 році і вона становила +23,6°С.

У Харкові 1 квітня зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +24,5°С. Попередній максимум температури був зафіксований у 2013 році і становить +22,7 градуса.