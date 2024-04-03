Новий температурний рекорд зафіксували у Харкові
У Харкові сьогодні, 2 квітня, зафіксували новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +25,3°С.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
📋 Попередній максимум температури було зафіксовано у 1947 році і вона становила +23,6°С.
У Харкові 1 квітня зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +24,5°С. Попередній максимум температури був зафіксований у 2013 році і становить +22,7 градуса.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 16:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні, 2 квітня, зафіксували новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +25,3°С.".