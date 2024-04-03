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Новий температурний рекорд зафіксували у Харкові

Суспільство 16:43   03.04.2024
Оксана Якушко
Новий температурний рекорд зафіксували у Харкові

У Харкові сьогодні, 2 квітня, зафіксували новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +25,3°С.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

📋 Попередній максимум температури було зафіксовано у 1947 році і вона становила +23,6°С.

У Харкові 1 квітня зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +24,5°С. Попередній максимум температури був зафіксований у 2013 році і становить +22,7 градуса.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 16:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні, 2 квітня, зафіксували новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +25,3°С.".