У Харкові та частині області можливий дощ – прогноз погоди на 4 квітня
Фото: Василь Голосний
У четвер, 4 квітня, на Харківщині вночі без опадів. Вдень у Харкові та на півночі області можливий короткочасний дощ.
У Харкові нічна температура становитиме від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 тепла, вдень – від 13 до 18.
Вітер південно-західний – 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 21:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 4 квітня, на Харківщині вночі без опадів. Вдень у Харкові та на півночі області можливий короткочасний дощ".