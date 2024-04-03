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Восемь населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами врага — Генштаб

Происшествия 19:15   03.04.2024
Елена Нагорная
Восемь населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами врага — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Калиново и Боровая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.

На Купянском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника — в районе Андреевки Луганской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 19:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Калиново и Боровая".