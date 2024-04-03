Восемь населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами врага — Генштаб

В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Калиново и Боровая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.

На Купянском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника — в районе Андреевки Луганской области.