Вісім населених пунктів Харківщини були під авіаударами ворога – Генштаб

Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Калинове та Борова, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили одну атаку супротивника – в районі Андріївки Луганської області.