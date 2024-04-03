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Вісім населених пунктів Харківщини були під авіаударами ворога – Генштаб

Події 19:15   03.04.2024
Олена Нагорна
Вісім населених пунктів Харківщини були під авіаударами ворога – Генштаб

Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Калинове та Борова, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили одну атаку супротивника – в районі Андріївки Луганської області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 19:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Калинове та Борова".