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Тепло, но облачно. Какая будет погода 5 апреля в Харькове и области

Общество 20:00   04.04.2024
Оксана Якушко
Тепло, но облачно. Какая будет погода 5 апреля в Харькове и области Фото: Василий Голосной

Прогноз погоды на завтра, 5 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

5 апреля: Переменная облачность.
По области: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 12 — 17°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем 13 — 15°.

Читайте также: В Харькове и части области возможен дождь – прогноз погоды на 4 апреля

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".