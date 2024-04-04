Тепло, но облачно. Какая будет погода 5 апреля в Харькове и области
Фото: Василий Голосной
Прогноз погоды на завтра, 5 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
5 апреля: Переменная облачность.
По области: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 12 — 17°.
По городу: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем 13 — 15°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 20:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".