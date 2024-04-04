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Тепло, але хмарно. Якою буде погода 5 квітня у Харкові та області

Суспільство 20:00   04.04.2024
Оксана Якушко
Тепло, але хмарно. Якою буде погода 5 квітня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 5 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

5 квітня: Мінлива хмарність.⛅️

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 12 – 17°.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 13 – 15°.

Читайте також: У Харкові та частині області можливий дощ – прогноз погоди на 4 квітня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".