Тепло, але хмарно. Якою буде погода 5 квітня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 5 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
5 квітня: Мінлива хмарність.⛅️
По області: Без істотних опадів.🌤
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 12 – 17°.
По місту: Без істотних опадів.🌤
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 13 – 15°.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 20:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".