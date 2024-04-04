В Харькове закрыли на 90% окна домов, поврежденных ночью БпЛА РФ – Терехов
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Восстановительные работы на местах прилетов продолжались с ночи, в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Над устранением последствий атак работали и ночью, и в течение всего дня. Практически завершили работы по устранению аварийности в домах. Закрыли 90% контуров, где это возможно, дали электро-, водо- и газоснабжение. Будем работать дальше, чтобы восстановить все, что разрушил враг», — отметил мэр.
Ситуация в Харькове с электроснабжением остается сложной. Из-за серьезного дефицита электроэнергии отключения сегодня продолжаются 7-8 часов в сутки, отметил Терехов.
«Несмотря на все обстрелы и отключения света, харьковчане находятся в городе. Я не вижу оттока людей из Харькова», – отметил Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 21:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановительные работы на местах прилетов продолжались с ночи, в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".