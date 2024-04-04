У Харкові закрили на 90% контури будинків, пошкоджених вночі БпЛА РФ – Терехов
Відновлювальні роботи на місцях прильотів тривали з ночі, в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.
«Над усуненням наслідків атак працювали і вночі, і упродовж всього дня. Практично завершили роботи зі зняття аварійності в будинках. Закрили 90% контурів, де це можливо, дали електро-, водо- та газопостачання. Працюватимемо далі, щоб відновити все, що зруйнував ворог», – зазначив мер.
Ситуація у Харкові з електропостачанням залишається складною. Через серйозний дефіцит електроенергії відключення сьогодні тривають 7-8 годин на добу.
«Попри всі обстріли та відключення світла, харків’яни знаходяться у місті. Я не бачу відтоку людей з Харкова», – зазначив Ігор Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, дім, контур, мэр, окно, Харків;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлювальні роботи на місцях прильотів тривали з ночі, в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.".