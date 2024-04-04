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У Харкові закрили на 90% контури будинків, пошкоджених вночі БпЛА РФ – Терехов

Суспільство 21:30   04.04.2024
Оксана Якушко

Відновлювальні роботи на місцях прильотів тривали з ночі, в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«Над усуненням наслідків атак працювали і вночі, і упродовж всього дня. Практично завершили роботи зі зняття аварійності в будинках. Закрили 90% контурів, де це можливо, дали електро-, водо- та газопостачання. Працюватимемо далі, щоб відновити все, що зруйнував ворог», – зазначив мер.

Ситуація у Харкові з електропостачанням залишається складною. Через серйозний дефіцит електроенергії відключення сьогодні тривають 7-8 годин на добу.

«Попри всі обстріли та відключення світла, харків’яни знаходяться у місті. Я не бачу відтоку людей з Харкова», – зазначив Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «У Харкові закрили на 90% контури будинків, пошкоджених вночі БпЛА РФ – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлювальні роботи на місцях прильотів тривали з ночі, в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.".