У Харкові закрили на 90% контури будинків, пошкоджених вночі БпЛА РФ – Терехов

Відновлювальні роботи на місцях прильотів тривали з ночі, в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«Над усуненням наслідків атак працювали і вночі, і упродовж всього дня. Практично завершили роботи зі зняття аварійності в будинках. Закрили 90% контурів, де це можливо, дали електро-, водо- та газопостачання. Працюватимемо далі, щоб відновити все, що зруйнував ворог», – зазначив мер.

Ситуація у Харкові з електропостачанням залишається складною. Через серйозний дефіцит електроенергії відключення сьогодні тривають 7-8 годин на добу.

«Попри всі обстріли та відключення світла, харків’яни знаходяться у місті. Я не бачу відтоку людей з Харкова», – зазначив Ігор Терехов.