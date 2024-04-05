Синегубов рассказал о планах возобновить офлайн-обучение в школах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о существующих планах открыть к первому сентября часть школ региона.
«Мы сейчас работаем над созданием безопасной образовательной среды. И в самом городе Харькове, и по области, и по районам. Есть планы к первому сентября по открытию офлайн-школ по определенным территориям и по определенным районам. У нас их будет два — самых отдаленных района от границы с РФ. И действительно мы должны сконцентрировать усилия на создании и простейших укрытий, и, конечно, на первом месте – это защитные сооружения. Те сооружения, которые имеют самый высокий класс защиты, потому что безопасность наших детей у нас на первом месте», — рассказал Синегубов.
Он отметил, что, кроме школы, которую недавно достроили в Харькове, в области «на выходе» еще два подобных подземных укрытия для школьников — в Харьковском районе (речь о школах в Люботине и Коротиче).
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«Это объекты стоимостью около 100 млн грн, потому что это фактически строительство с нуля. Это подземное фактически бомбоубежище. Там будет количество до 500 детей. Они будут служить укрытием для нашего гражданского населения в случае тех чрезвычайных событий, которые у нас, к сожалению, постоянно имеют место», — пояснил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о существующих планах открыть к первому сентября часть школ региона".