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Синєгубов розповів про плани відновити офлайн-навчання у школах Харківщини

Суспільство 11:01   05.04.2024
Оксана Горун
Синєгубов розповів про плани відновити офлайн-навчання у школах Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував про плани відкрити до першого вересня частину шкіл регіону.

Ми зараз працюємо над створенням безпечного освітнього середовища. І в самому місті Харкові, і по області, й по районах. Маємо плани до першого вересня щодо відкриття офлайн-шкіл по певних територіях і по певних районах. У нас їх буде два – найбільш віддалені райони від кордону з РФ. І дійсно ми наразі маємо сконцентрувати зусилля на створенні й найпростіших укриттів. І звісно на першому місці – це захисні споруди, ті споруди, які мають найвищий клас захисту, тому що безпека наших дітей у нас на першому місці“, – розповів Синєгубов.

Він зазначив, що, окрім школи, яку нещодавно добудували в Харкові, в області “на виході” ще два подібні підземні укриття для школярів – у Харківському районі (йдеться про школи в Люботині та Коротичі).

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Має витримати удар двох С-300: якими будуть підземні школи на Харківщині

Це об’єкти вартістю близько 100 млн грн. Тому що це фактично будівництво з нуля. Це підземне фактично бомбосховище. Там буде кількість до 500 дітей. Вони слугуватимуть також укриттям для нашого цивільного населення у випадку тих надзвичайних подій, які у нас, на жаль, постійно мають місце“, – пояснив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував про плани відкрити до першого вересня частину шкіл регіону".