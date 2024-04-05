Всю информацию о ведении бизнеса в Харькове можно будет получить в одном месте

Первый в регионе офис платформы «Сделано в Украине» планируют открыть в Харькове до 1 мая, а до конца текущего года они должны появиться во всех районах области, кроме Купянского. Замысел в том, чтобы предприниматели могли получить в одном месте всю информацию о ведении бизнеса.

Об этом директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков рассказал в ходе Регионального форума «Экономическое восстановление и развитие Харьковской области в условиях войны».

Он пояснил, что на этих площадках предприниматели смогут задавать вопросы о налогообложении, имеющихся программах поддержки со стороны государства и международных организаций, грантов и т.д.

«Сегодня я еженедельно встречаюсь с предпринимателями, информирую о наших программах, возможностях, грантах, но все говорят: «А где это все получить в одном месте? О кредитах, о международных донорских программах?» Мы хотим сделать площадку, на которую придет любой предприниматель и эту всю информацию в одном месте получит. Как тот или иной грант получить, какие условия и какие возможности сегодня предоставляет государство и не только, но и областные программы, местные, региональные» — рассказал Котуков.

По его словам, идея создания единых офисов предоставления информации предпринимателям назревала много месяцев. Он также добавил, что будет способствовать привлечению к их работе представителей налоговой службы.

«У нас была встреча на прошлой неделе с новым главой областной налоговой службы. Мы договорились, что еженедельно на базе нашей службы их работники будут консультировать по поводу изменений налогового законодательства, налогообложения и различных аспектов, связанных с деятельностью налоговой», — добавил Котуков.

Напомним, создание экономической платформы «Сделано в Украине» в конце февраля анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, она должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.