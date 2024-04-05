Всю информацию о ведении бизнеса в Харькове можно будет получить в одном месте
Первый в регионе офис платформы «Сделано в Украине» планируют открыть в Харькове до 1 мая, а до конца текущего года они должны появиться во всех районах области, кроме Купянского. Замысел в том, чтобы предприниматели могли получить в одном месте всю информацию о ведении бизнеса.
Об этом директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков рассказал в ходе Регионального форума «Экономическое восстановление и развитие Харьковской области в условиях войны».
Он пояснил, что на этих площадках предприниматели смогут задавать вопросы о налогообложении, имеющихся программах поддержки со стороны государства и международных организаций, грантов и т.д.
«Сегодня я еженедельно встречаюсь с предпринимателями, информирую о наших программах, возможностях, грантах, но все говорят: «А где это все получить в одном месте? О кредитах, о международных донорских программах?» Мы хотим сделать площадку, на которую придет любой предприниматель и эту всю информацию в одном месте получит. Как тот или иной грант получить, какие условия и какие возможности сегодня предоставляет государство и не только, но и областные программы, местные, региональные» — рассказал Котуков.
По его словам, идея создания единых офисов предоставления информации предпринимателям назревала много месяцев. Он также добавил, что будет способствовать привлечению к их работе представителей налоговой службы.
«У нас была встреча на прошлой неделе с новым главой областной налоговой службы. Мы договорились, что еженедельно на базе нашей службы их работники будут консультировать по поводу изменений налогового законодательства, налогообложения и различных аспектов, связанных с деятельностью налоговой», — добавил Котуков.
Напомним, создание экономической платформы «Сделано в Украине» в конце февраля анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, она должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.
Читайте также: “Чтобы люди оставались”: в Харькове приняли ряд решений, связанных с налогами
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: бизнес, котуков, предприниматели, Харьков, центр занятости;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Всю информацию о ведении бизнеса в Харькове можно будет получить в одном месте»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 09:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый в регионе офис платформы «Сделано в Украине» планируют открыть в Харькове до 1 мая".