Усю інформацію щодо ведення бізнесу в Харкові надаватимуть в одному місці

Перший у регіоні офіс платформи “Зроблено в Україні” планують відкрити у Харкові до 1 травня, а до кінця поточного року вони мають з’явитися у всіх районах області, окрім Куп’янського. Задум у тому, щоб підприємці могли отримати в одному місці всю інформацію щодо ведення бізнесу.

Про це директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков розповів у ході Регіонального форуму “Економічне відновлення та розвиток Харківської області в умовах війни”.

Він пояснив, що на цих майданчиках підприємці зможуть ставити питання про оподаткування, наявні програми підтримки з боку держави та міжнародних організацій, грантів тощо.

“Сьогодні я щотижня зустрічаюся з підприємцями, інформую про наші програми, можливості, гранти, але всі кажуть: “А де це все отримати в одному місці? Про кредити, про міжнародні донорські програми?” Ми хочемо зробити майданчик, на який прийде будь-який підприємець і цю всю інформацію в одному місці отримає. Як той чи інший грант отримати, які умови та які можливості сьогодні надає держава і не тільки, а й обласні програми, місцеві, регіональні” – розповів Котуков.

За його словами, ідея створення єдиних офісів надання інформації підприємцям назрівала багато місяців. Він також додав, що сприятиме залученню до роботи цих центрів представників податкової служби.

“У нас була зустріч минулого тижня з новим головою обласної податкової служби. Ми домовилися, що щотижня на базі нашої служби їхні працівники консультуватимуть щодо змін податкового законодавства, оподаткування та різних аспектів, пов’язаних із діяльністю податкової”, – додав Котуков.

Нагадаємо, створення економічної платформи “Зроблено в Україні” наприкінці лютого анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, вона має стати майданчиком постійного прямого діалогу між державою та підприємцями.