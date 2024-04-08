«Большое количество аварийных случаев» – ХОВА о ситуации со светом в Харькове

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации с электроснабжением в Харькове.

«Мы сейчас работаем большими силами круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Здесь у нас работают сотни работников ГСЧС, которые ликвидируют последствия и сотни энергетиков, чтобы возобновить электроснабжение. По Харькову у нас очереди, в среднем мы выключаем электричество на семь часов. Ночью пытаемся подать электроэнергию всем. Однако у нас большое количество аварийных случаев. Должны сделать все возможное, чтобы соответствовать графикам», — сказал Синегубов.