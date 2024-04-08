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«Большое количество аварийных случаев» – ХОВА о ситуации со светом в Харькове

Общество 12:08   08.04.2024
Виктория Яковенко
«Большое количество аварийных случаев» – ХОВА о ситуации со светом в Харькове Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации с электроснабжением в Харькове.

«Мы сейчас работаем большими силами круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Здесь у нас работают сотни работников ГСЧС, которые ликвидируют последствия и сотни энергетиков, чтобы возобновить электроснабжение. По Харькову у нас очереди, в среднем мы выключаем электричество на семь часов. Ночью пытаемся подать электроэнергию всем. Однако у нас большое количество аварийных случаев. Должны сделать все возможное, чтобы соответствовать графикам», — сказал Синегубов.

Читайте также: Пытаемся соблюдать графики — Харьковоблэнерго об отключениях света в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации с электроснабжением в Харькове.".