«Велика кількість аварійних випадків» – ХОВА про ситуацію зі світлом у Харкові
Фото: АТ “Харківобленерго”
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.
«Ми наразі працює великими силами цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Тут у нас працюють сотні працівників ДСНС, які ліквідовують наслідки і сотні енергетиків, щоб поновити електропостачання. Наразі по Харкову у нас черги, в середньому ми виключаємо електрику на сім годин. Вночі намагаємо подати електроенергію всім. Однак у нас дуже велика кількість аварійних випадків. Маємо зробити все можливе, щоб відповідати графікам», – сказав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные, сінєгубов, світло, случаи, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.".