«Велика кількість аварійних випадків» – ХОВА про ситуацію зі світлом у Харкові

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.

«Ми наразі працює великими силами цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Тут у нас працюють сотні працівників ДСНС, які ліквідовують наслідки і сотні енергетиків, щоб поновити електропостачання. Наразі по Харкову у нас черги, в середньому ми виключаємо електрику на сім годин. Вночі намагаємо подати електроенергію всім. Однак у нас дуже велика кількість аварійних випадків. Маємо зробити все можливе, щоб відповідати графікам», – сказав Синєгубов.