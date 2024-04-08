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«Велика кількість аварійних випадків» – ХОВА про ситуацію зі світлом у Харкові

Суспільство 12:08   08.04.2024
Вікторія Яковенко
«Велика кількість аварійних випадків» – ХОВА про ситуацію зі світлом у Харкові Фото: АТ “Харківобленерго”

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.

«Ми наразі працює великими силами цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Тут у нас працюють сотні працівників ДСНС, які ліквідовують наслідки і сотні енергетиків, щоб поновити електропостачання. Наразі по Харкову у нас черги, в середньому ми виключаємо електрику на сім годин. Вночі намагаємо подати електроенергію всім. Однак у нас дуже велика кількість аварійних випадків. Маємо зробити все можливе, щоб відповідати графікам», – сказав Синєгубов.

Читайте також: Намагаємося дотримуватись графіків – Харківобленерго про відключення світла

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.".