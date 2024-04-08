Намагаємося дотримуватись графіків – Харківобленерго про відключення світла
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 8 квітня вранці в Харкові та області застосовуються погодинні відключення електроенергії.
“Енергетики намагаються дотримуватися графіків, оприлюднених раніше. Про введення додаткових обмежень від НЕК “Укренерго” будемо повідомляти окремо”, – зазначили в пресслужбі Харківобленерго.
Раніше про відключення “за графіком” повідомили в Міненерго. Однак у низці громад Харківської області інформували про аварійні відключення. Таку інформацію вранці розмістив мер Первомайського Микола Бакшеєв та Балаклійська МВА. А мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що після аварійних відключень у місті та населених пунктах – проблеми з відновленням енергопостачання.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 8 квітня вранці в Харкові та області застосовуються погодинні відключення електроенергії".