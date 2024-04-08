Live
  • Пн 08.04.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 38.84
  • EUR 42.09

Намагаємося дотримуватись графіків – Харківобленерго про відключення світла

Суспільство 10:40   08.04.2024
Оксана Горун
Намагаємося дотримуватись графіків – Харківобленерго про відключення світла

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 8 квітня вранці в Харкові та області застосовуються погодинні відключення електроенергії.

“Енергетики намагаються дотримуватися графіків, оприлюднених раніше. Про введення додаткових обмежень від НЕК “Укренерго” будемо повідомляти окремо”, – зазначили в пресслужбі Харківобленерго.

Раніше про відключення “за графіком” повідомили в Міненерго. Однак у низці громад Харківської області інформували про аварійні відключення. Таку інформацію вранці розмістив мер Первомайського Микола Бакшеєв та Балаклійська МВА. А мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що після аварійних відключень у місті та населених пунктах – проблеми з відновленням енергопостачання.

Читайте також: “Харків приречений бути в заручниках у РФ”: Донік – про те, чого добивається ворог

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Робимо все, щоб дати місту більше захисту» – Зеленський про обстріли Харкова
«Робимо все, щоб дати місту більше захисту» – Зеленський про обстріли Харкова
08.04.2024, 11:24
Понад сотню фазанів випустили на волю в харківському екопарку (відео)
Понад сотню фазанів випустили на волю в харківському екопарку (відео)
08.04.2024, 11:12
Намагаємося дотримуватись графіків – Харківобленерго про відключення світла
Намагаємося дотримуватись графіків – Харківобленерго про відключення світла
08.04.2024, 10:40
Головні новини Харкова 8 квітня: Харківобленерго – про графіки, обстріли
Головні новини Харкова 8 квітня: Харківобленерго – про графіки, обстріли
08.04.2024, 10:46
У Харківській області діють графіки відключень – Міненерго
У Харківській області діють графіки відключень – Міненерго
08.04.2024, 10:24
“Харків приречений бути в заручниках”: Донік – про те, чого добивається ворог
“Харків приречений бути в заручниках”: Донік – про те, чого добивається ворог
08.04.2024, 09:52

Новини за темою:

13:34
Харківобленерго повідомило про аварійні відключення в місті
17:29
“Харківобленерго” відновило світло для споживачів Золочівщини та Борівського
20:39
Усіх абонентів Харкова заживили: що буде з графіками відключення світла
18:30
Світло після ракетного обстрілу відновили у Барвінковому
11:52
Працювали всі вихідні: на Харківщині повернули світ 2000 споживачів

Ви читали новину: «Намагаємося дотримуватись графіків – Харківобленерго про відключення світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 8 квітня вранці в Харкові та області застосовуються погодинні відключення електроенергії".