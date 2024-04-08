Головні новини Харкова 8 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:18

Росіяни припинили атаки під Куп’янськом і завдали авіаудару по Харкову – Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків та Берестове Харківської області“, – повідомив у ранковому зведенні 8 квітня Генштаб ЗСУ.

Штурмових дій на Куп’янському напрямку ворог не вів.

07:00

Ніч із тривогами, але без вибухів

Повітряну тривогу вночі в Харкові та області оголошували двічі: з 01:50 до 02:03 та з 03:03 до 03:15. У першому випадку була причиною активність російської тактичної авіації.

У другому – Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

У Харкові вночі обійшлося без вибухів.