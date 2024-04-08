Головні новини Харкова 8 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:18
Росіяни припинили атаки під Куп’янськом і завдали авіаудару по Харкову – Генштаб
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків та Берестове Харківської області“, – повідомив у ранковому зведенні 8 квітня Генштаб ЗСУ.
Штурмових дій на Куп’янському напрямку ворог не вів.
07:00
Ніч із тривогами, але без вибухів
Повітряну тривогу вночі в Харкові та області оголошували двічі: з 01:50 до 02:03 та з 03:03 до 03:15. У першому випадку була причиною активність російської тактичної авіації.
У другому – Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
У Харкові вночі обійшлося без вибухів.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".