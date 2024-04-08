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Сесію облради скликають у Харкові: що вирішуватимуть депутати

Суспільство 13:31   08.04.2024
Вікторія Яковенко
Сесію облради скликають у Харкові: що вирішуватимуть депутати

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – XХІ сесії.

Пленарне засідання заплановане на 10 квітня, повідомила пресслужба облради.

Традиційно депутати зберуться онлайн. У разі «настання виняткових випадків» дату та час можуть перенести. На цей час на порядку денному сесії 6 питань та «різне». Наразі передбачається, що депутати голосуватимуть за передачу Харківського обласного бюро судмедекспертизи з обласної в державну власність.

Крім цього, планується, що депутати затвердять одноразову виплату з обласного бюджету людям, які були позбавлені свободи через агресію РФ, а також щомісячну допомогу дітям загиблих воїнів та покриття витрат на оплату «комуналки» членам сімей загиблих захисників.

Також планують створити комісію, яка контролюватиме дотримання прав дітей на різні послуги в умовах воєнного стану.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 13:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – XХІ сесії.".