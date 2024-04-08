Сессию облсовета созывают в Харькове: что будут решать депутаты

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной – XXI сессии.

Пленарное заседание запланировано на 10 апреля, сообщила пресс-служба облсовета.

Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести. Сейчас на повестке дня сессии 6 вопросов и «разное». Предполагается, что депутаты будут голосовать за передачу Харьковского областного бюро судмедэкспертизы из областной в государственную собственность.

Кроме этого, планируется, что депутаты утвердят единоразовую выплату из областного бюджета людям, лишенным свободы из-за агрессии РФ, а также ежемесячную помощь детям погибших воинов и покрытие расходов на оплату «коммуналки» членам семей погибших защитников.

Также планируют создать комиссию, которая будет контролировать соблюдение прав детей на различные услуги в условиях военного положения.