Сессию облсовета созывают в Харькове: что будут решать депутаты
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной – XXI сессии.
Пленарное заседание запланировано на 10 апреля, сообщила пресс-служба облсовета.
Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести. Сейчас на повестке дня сессии 6 вопросов и «разное». Предполагается, что депутаты будут голосовать за передачу Харьковского областного бюро судмедэкспертизы из областной в государственную собственность.
Кроме этого, планируется, что депутаты утвердят единоразовую выплату из областного бюджета людям, лишенным свободы из-за агрессии РФ, а также ежемесячную помощь детям погибших воинов и покрытие расходов на оплату «коммуналки» членам семей погибших защитников.
Также планируют создать комиссию, которая будет контролировать соблюдение прав детей на различные услуги в условиях военного положения.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 13:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной – XXI сессии.".